ÜLEVAADE ⟩ Viljandi folk pakub neli päeva tantsulist programmi

Käredamat kogemust pakuvad esmakordselt ühel laval koos esinevad Metsatöll ja Riffarrica . Uut plaati esitleb end proge-rebeliks tituleeriv Eesti bänd Black Bread Gone Mad ning väga võimsat elamust tõotab regilaulu, instrumentaalmuusikat ja rahvusmeeskoori lauluväge ühendav Regiram .

Kavas on ka mälestuskontsert legendaarsele etnograafile ja pärimuspillide uurijale Igor Tõnuristile ning näha saab palju noori pärimusmuusikuid. «Olen kindel, et uued värsked näod nagu näiteks Pärlin, vabariigi pillimees Martin Arak või siis humoorikat pärimuslikku kupleemuusikat esitavad Kaisa Kuslapuu ja Karl Laanekask leiavad endale palju uusi austajaid,» sõnas Tarmo Noormaa.

«Närv pidas vastu, et ära oodata viiruse taandumine ja ma väga loodan, et piirangud suurüritustele leevenevad veelgi,» lausus festivali pealik Ando Kiviberg. «Hetkel kehtivate nõuete valguses plaanime passifestivali ning see, kas saame müüki panna ka üksikkontsertide pileteid, selgub enne festivali.»