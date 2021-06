SUUR ÜLEVAADE ⟩ Tallinn Music Week avalikustas muusikaprogrammi esinejad

Neljapäeval, 30. septembril Mustpeade Majas toimuval festivali avaõhtul tulevad koostöös Eesti Kontserdiga esmaettekandele kaks uudisteost. Noor helilooja Liisa Hõbepappel esitab oma spetsiaalselt festivaliks valmivat teost koos grupiga Trio’95 . Esimest korda kõlab ka linnahelide salvestustel põhinev rahvusvaheline koostööprojekt «Themes For Great Cities: Tallinn». Teose autorid ja esitajad on Eesti muusikud Jonas Kaarnamets ja Erki Pärnoja , Taani bändi Mew laulja Jonas Bjerre ning ameeriklasest muusik ja ajakirjanik Alex Maiolo .

Uue Baltikumi partnerina on lisaks Läti Skaņu Mežsile TMW-ga liitunud ka Leedu talendifestival What’s Next In Music?, tuues Fotografiska keskusesse björkiliku Evija Vebere Lätist, Leedu indieskene lemmiku Garbanotase ja Eesti elektroonikagrupi Centre El Muusa. Esmakordselt on TMW-l esindatud ka Soome Blow Up festival, esitledes Sveta Baaris oma elektroonika ja psühhedeelse rocki kultusnimesid PH ja Kaukolampi, ent ka Eesti muusiku Kadri Sammeli (Bedless Bones) ja Briti metalimeeste Richard Powley(Telepathy) ja Bruno Russo värsket koostööprojekti Deathsomnia.