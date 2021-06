Kauaoodatud kontsert ⟩ Pungi ristiisa Iggy Pop tuleb Tallinnasse

«Kui sina seda ei tee, teen ma seda sinu eest, teen seda esimesena» – esirinnas nii muusikas kui ka mässus, Iggy Pop ei ole end tagasi hoidnud. Olles mõjutanud pea igat pungikooslust oma bändi The Stooges loominguga, on Iggy ja The Stooges lisatud rock’n’roll'i kuulsuste halli. 2020. aastal pärjati Iggy aga Grammy elutööpreemiaga.

Rohkem on rohkem – Iggy on teinud liialdamisest kunstivormi. Enese kahjustamine, paljastamine ja hävitamine on nõudnud publiku tähelepanu ja osalust. Publik on teda nii kätel kandnud kui ka lasknud tal sõna otseses maha kukkuda. Väga vähesed artistid suudavad publikut haarata nii, nagu seda on teinud ikooniline Iggy Pop, kes peaks olema igaühe nimekirjas muusikutest, kelle kontserti peab kindlasti nägema!