Videointervjuu ⟩ Milline on ideaalne kontserdikorraldaja? Vastavad EMEA 2021 aasta kontserdipaiga nominentide eestvedajad

Kas ideaalne kontserdikorraldaja on olemas? Mis on saatekülaliste unistuste artistid, kellele kontserti korraldada? Mis on kontserdipaikade suvised plaanid? Vaata videost järele, sest vastatud saavad need ja paljud teised küsimused.

Tänavustest Aasta Kontserdipaiga nominentidest on kõige kauem oma lavalaudadel muusikuid võõrustanud Philly Joe’s Jazziklubi, kes tegutseb alates 2014. aastast. Telliskivis asuv Sveta Baar tähistab suve lõpus enda neljandat sünnipäeva ning sellest kiviviske kaugusel asub Fotografiska Tallinn, mis avati 2019. aastal.

Mis on iga aasta kontserdikoha võlu, mis publikut ikka ja jälle neile külla toob? Fotografiska Tallinn tegevjuht Margit Aasmäe räägib, et nende eesmärk oli luua uus ja äge kogunemiskoht, mida omakeskis uue aja kultuurimajaks kutsutakse. «Oleme mitmetahuline kogunemiskoht, kus pole ainult näitused, aga ka muusika, kontserdid, peod, DJ-õhtud, restoran, terrass ja palju muud. Meil on hea meel, et oleme ka festivalidele, näiteks Jazzkaarele ja Tallinn Music Weekile koduks saanud.»

Sveta Baari eestvedajad Madleen Teetsov-Faulkner, Rene Köster ja Roman Demchenko toovad esile, et eelmine aasta oli keeruline, aga kõige keskel ei kaotatud pead: «Suutsime selle kõige sees truuks endale ja nii öelda brändile. Sveta brändil on meie kõigi jaoks väga isiklik tähendus ja loodame, et saame suve lõpus neljanda sünnipäeva puhul suure festivali korraldada, sest eelmine aasta jäi meil vahele.»