Kogu elavmuusika sektor, alates muusikutest kuni kontserdikorraldajate ja teenusepakkujateni, on juba aasta elanud uues reaalsuses ja piirangute tingimustes. Sel reedel toimub Eesti muusikaturu fookuspäev, et neil teemadel arutada ja lahendusi leida. MUSA portaal küsis fookuspäeva korraldajalt Helen Sildnalt, mis arutamisele tuleb ning mis on valdkonna pinevad teemad hetkel.