PÕNEV ⟩ Eestlased on loomas revolutsioonilist rakendust, nõu annavad nublu, 5MIINUST ja NOËP

Mis ajendas looma uut platvormi?

Praeguste striimimisteenuste, nagu Spotify ja YouTube, poolt väljamakstavad tasud artistidele on ebaõiglaselt väikesed. Tegime rohkem kui 200 intervjuud fännide ja artistidega, et aru saada loomemajanduse valupunktidest. Saime aru, et muusikutel ja podcast'i-tegijatel on väikesel turul raske loomingu eest õiglast tasu teenida. Mõnel juhul pole üldse võimalik teenida. PopSpoti ärimudel annab artistile suurema kontrolli enda sissetuleku üle ja aitab neil pühenduda oma loomingule. Tahame, et fännil oleks üks koht, kus ta saaks kätte kõik enda lemmikutelt, nii postitatud sisu, fännitooted kui ka piletid sündmustele.

Kuidas erineb PopSpot sotsiaalmeedia rakendustest?

Kasutajakogemuse disainis kasutame turu parimaid praktikaid ja päris kasutajate tagasisidet. Erinevalt Instagramist, YouTube'ist ja Facebookist siin platvormil reklaame ei näidata ja kasutajatel on suurem privaatsus, keskendutakse rohkem kvaliteetsele sisule. Vaid mõne euro eest kuus on võimalik näha näiteks, mis toimub 5MIINUSE lava taga, pääseda NOËPI loomemaailma ja saada Wateva näpunäiteid hittide valmistamiseks.

Kui Instagramis oleme harjunud vaatama pilte ja lühivideoid, inimesed postitavad sinna enda elu tipphetki, mis paneb meid tundma halvemini, umbes et «teistel on nii äge sotsiaalelu, aga ma istun kodus diivanil telefonis», siis meie tahame, et PopSpoti kasutades tunneksid end parema inimesena, mistõttu on meil fookuses kvaliteetne ja pikema-formaadiline sisu.

Kuidas rakendus töötab ja kuidas kujuneb teenuse hind kasutajale?

Mobiilirakendus on tasuta kõigile. Igaüks saab hakata endale huvitavaid sisuloojaid jälgima tasuta ja näha nende postitusi enda voos, millest osal on maksumüür ees. Eksklusiivse sisu nägemiseks võib kasutaja osta ligipääsu sellele ühele postitusele või teha kuutellimuse, see avab kõik maksumüüriga postitused, annab ligipääsu fännide erisoodustustele ja premium-funktsioonidele, nagu kommenteerimine ja privaatsõnumid sisuloojaga. Tellimus tehakse ühele sisuloojale ja kuutellimuse saab fänn tühistada igal ajal.

Millises etapis rakenduse väljatöötamisega olete?

PopSpoti mobiilirakendust hetkel App Store'ist alla laadida ei saa ja beeta ligipääs on hetkel ainult valitud inimestel. Meeskond töötab artistide ja fännidega koos, et luua parim võimalik kasutajakogemus. Meiega on kampa löönud Eesti artistid, nagu nublu, 5MIINUST, NOËP jt.

PopSpoti disaini näidis. FOTO: Pressifoto

Avalikkusele anname mobiilirakenduse kasutada selle aasta kolmandas kvartalis. Seni saavad esimesed 1000 kasutajat registreerida kasutajaks meie veebilehel, mis annab hulganisti eeliseid. Üks privileeg on kuuluda platvormi fänni kommuuni, saada ligipääs funktsioonidele enne teisi, lisaks tulevad tooteuuendused meilile ja liitujate seast valitakse ka mobiilirakenduse testijaid.

Meie nägemusel peab kommuun saama kaasa rääkida platvormi arengus ja otsustes. Lõpuks hakkavad just nemad seda kasutama, mistõttu teeme nendega juba praegu tihedalt koostööd.

Kes lisaks sulle PopSpoti tiimi kuuluvad?