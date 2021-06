Videointervjuu ⟩ EMEA 2021 aasta muusikaajakirjaniku nominendid: ausus on meie töös kõige tähtsam

Kas sotsiaalmeedia asendab muusikaajakirjandust? Vastavad EMEA 2021 aasta muusikaajakirjaniku nominendid. Videost saab veel teada, miks on muusikaajakirjandus oluline, kas on olemas salasõna, et saada head plaadiarvustust, kuidas suhtuvad muusikaajakirjanikud kontserdipiletitesse ja plaatidesse ning palju muud.

Müürilehe muusikatoimetaja Mariliis Mõttus, kelle karjäär sai alguse «00ndate» keskel kirjutatud muusikablogist, soovitab lisaks muusika kuulamisele ka selle tausta kohta lugeda – kes muusikud on, mida nad teevad – ja otsida sealt põnevaid aspekte. Sedasi on Mõttuse sõnu rohkem tausta, millega artiste võrrelda või mida neilt küsida. «Tasub lugeda nii eesti- kui ingliskeelset muusikaajakirjandust ja lihtsalt pihta hakata.»

«Aus ja konstruktiivne tagasiside on parem kui viisakas ja tühi jutt,» sõnab Johanna Maria Mängel videos, vabakutseline muusikaajakirjanik ja muusikatoimetaja, kes kureeris varasemalt Edasi muusika rubriiki. Eesti Ekspressi muusikatoimetaja ja Raadio 2 saatejuht Siim Nestor nõustub ja lisab, et muusikakriitik on muusiku parim sõber ainult siis, kui ta on aus, mitte ei hakka artisti üles kiitma.