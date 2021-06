Mänedžerid on sama meelt, et neid sütitab ja innustab energia, mis muusikutelt ja publikult tagasi tuleb. Henrik Ehte vastutab kollektiivide Lexsoul Dancemachine, Rita Ray, Estrada Orchestra, The Motown Sound ja Doktor Normal käekäigu eest. Ta räägib, et naudib tähendusrikkaid inimsuhteid, mis viivad ägedate asjadeni. «Muusikud keskenduvad loomingule ja esinemisele ning mina võtan võimaldaja rolli. See on hea tunne, kui õnnestub korraldada kontsert, kus artist saab end kõige rohkem teostada ning näha, kuidas see inimesi – muusikuid ja publikut – kokku toob.»