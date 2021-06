UUS VIDEO ⟩ Taukar näeb musavideos tülitseva paari lepitamisega kurja vaeva

«Uus lugu räägib loo inimesest, kes ajab läbi elu oma rida ja suurt kedagi teist ei kuula,» võtab Taukar loo sisu kokku. «Need on inimese juures üldiselt imetlusväärsed omadused, aga sellise tegelasega näiteks suhtes olemine on paras peavalu.»

«Loo tekst saigi alguse pealkirjast, sõna ise andis kätte palju erinevaid suundi ja ideid. Olgu see lugu kosutuseks ja lohutuseks kõigile neile, kelle elus tõmbab niite Superkangekaelne,» lisab laulja kaastundlikult.

Pöörase märulifilmi mõõtu ja rohkete filmiklassikast inspireeritud stseenidega muusikavideo peategelasi kehastavad Maiken ja Priit Pius. «Minu isiklik lemmik on muidugi «Cool guys don't look at explosions» stseen Maikeni veatus esituses,» kiidab Taukar näitlejanna sooritust.