Videointervjuu ⟩ EMEA 2021 valguskunstniku nominendid avaldavad ametisaladusi

Videost selgub, kuidas Timo ja Meelis enda praeguse ametini jõudsid, mida on tarvis hea valguslahenduse loomiseks ning kas Eestis on üldse võimalik valgustehnikuks õppida. Samuti räägitakse Eurovisiooni lauluvõistluse valguslahendustest, tuleb juttu sellest, kuidas tehnika on aja jooksul muutunud ning tänapäeval on valguskunstnik ka programmeerija rollis ja paljust muust.

Meelis Lusmägi on pälvinud EMEA Aasta Valguskunstnike nominatsioone alates auhinnagala toimumisest ning pälvinud võidu tervelt neljal korral. Ta on RGB valgusosakonna kunstiline juht, lõi valguskujunduse Erki Pärnoja «Anima mea» valgusetendusele, teeb koostööd Jazzkaar festivali, Instikurmu Festivali ning paljude teiste suursündmuste ja artistidega, näiteks Ewert and The Two Dragons ja Miljardid.

Timo Tali FOTO: Erakogu