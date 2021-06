UUS VIDEO ⟩ Äsja suure plaadifirma hõlma alla võetud Karl Killingul ilmus videosingel

«Lugu «powerless» räägib segastest tunnetest, olles suhtega keerulises etapis ja seejuures ideaalset lahendust otsides. Ees on kaks võimalikku teed, kas minna edasi koos või üksi, ja sees laiutab tume otsustusvõimetus. Laulusõnad giving it up another night viitavad sellele, et tihtipeale arvame, et otsust on lihtsam edasi lükata, kuid ühel hetkel võib see muutuda väga väsitavaks,» selgitab Karl uue singli sügavamat tausta.