KUULA ÜLE ⟩ Uus lugu supergrupilt Gram-Of-Fun ja Saksa muusikult HUEBYE

Muusika sündis Berliinis Gram-Of-Funi liikme Martin Kuudi ja saksa artisti Thomas Huebner õpingute ristumisel. «Mu peas keris olukord, kus suhe on murdumise äärel ja paar istub koos diivanil, tundes end halvasti sellepärast, kuidas suhe on kulgenud. Oma südameis teavad nad juba, et suhe on lõppemas, aga oma mõtetes sõdivad nad endiselt oma frustratsiooni ja tunnetega, mis neil on teineteise vastu,» kirjeldab saksa artist HUEBYE laulu sõnade tagamaid.