FESTIVAL ⟩ Kindel värk! Eesti Hiphop Festival tuleb 15. korda

Festival pakub taas läbilõiget Eesti räpiskeenest. Esimeste artistidena on 2021. aasta programmis kinnitatud 5MIINUST, Genka & Dew8, Väike PD, villemdrillem, pluuto, KiROT, Põhjamaade Hirm, Clicherik & Mäx, kaw, margiiela ja Heleza.

5MIINUST. FOTO: Raul Mee

«Usun, et EHHF on iga Eesti räppartisti aasta tipp muusikasündmus – minu jaoks kindlasti. Kogu skeene tuleb ühes ajavahemikus kokku ja eks aasta kõige relevantsemad artistid saavad ka enda võimaluse,» lausub tänavu juba neljandat korda EHHFil esinev KiROT, kel igal aastal eesmärk aina kõvem live teha. «Mulle kõige rohkem ilmselt meeldibki selle juures see, et sa oled justkui osa sellest kindlast kultuuriruumist, milles kohalik räpp eksisteerib. Kui lõviosa sellest ühel-kahel päeval kokku tuleb, siis on alati äge näha selle arengut.»

«Fännid elavad sel festivalil ennast alati sada protsenti välja ja energia on ulme ning tänu sellele on ka lavaline olek täiesti teine,» lisab villemdrillem. «Enne esinemist on tihti ka teistmoodi ärevus, sest kunagi ei tea, kuidas seekord läheb – kui kõlavad aga loo esimesed sekundid, siis pinge vaikelt langeb ja kui veel rahvas laulma hakkab, siis hakkab nautimine pihta!»

Eesti Muusika LIVE: Villemdrillem FOTO: Mihkel Maripuu