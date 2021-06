Kaspar Brandt on tuntud nii Lexsoul Dancemachine’i, Elephants From Neptune’i, I Wear* Experimenti kui teiste kollektiivide helitehnikuna ning vastutanud kontserdielamuse helikvaliteedi eest näiteks Intsikurmu Festivalil. Marko Erlach on Ewert and The Two Dragonsi, Erki Pärnoja, Anna Kaneelina ning festivali Jazzkaar helitehnik. Mõlema jaoks on tänavu viies kord, kui nad on nomineeritud aasta helikunstniku tiitlile Eesti muusikaettevõtluse auhindade jagamisel. Kaspar oli eelmisel aastal ka kategooria võitja. Aasta helikunstniku kategoorias on tänavu nomineeritud ka Kaur Kenk.