Ambitsiooniks Station Narva laiendab piire: algas linnakunsti konkurss

Lisaks muusikale pakub Station Narva festival piirilinnas ka kunstielamusi, näitab linnaruumi uue põneva nurga alt ning kutsub arutlema kultuuri- ja kunstinähtuste üle. Kui 2019. aasta festivali raames toimus Kreenholmi valgusinstallatsioonide konkurss, siis tänavuse ideekorje sihiks on kunst avalikus linnaruumis. Konkursile on oodatud avalikku ruumi rikastavad ja konkreetse asupaigaga määratletud skulptuurid, installatsioonid, linnamööbel, tänavakunst, välinäitused või muud objektid. Koos idee kirjelduse ja illustratsiooniga tuleb esitada ka selgitus, mil viisil pakutav rikastab linna elu. Eelistatud on funktsioonaalse iseloomuga objektid, mis jääksid linnaruumi ka festivali järgselt. Ideid linna kujundamiseks on oodatud esitama nii erinevate erialade ja meediumide esindajaist tegevkunstnikud kui ka kunstitudengid.