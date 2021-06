VAATA ⟩ Festivalisuvi sai veelgi lisa: Sack von Sound augustis Sakus

Selleaastase programmi teevad ainulaadseks suurejoonelised välisesinejad, keda oodatakse sel korral Hollandist ja Argentiinast. 19. augustil astub üles maailmakuulus bänd Kraak & Smaak kuueliikmelise laiendatud live-koosseisuga. Kraak & Smaak on esinenud maailma suurimatel festivalidel, nagu Suurbritannias toimuv Glastonbury ja USAs toimuv Coachella. Ansambel on varem esinenud Disco Tallinna üritustel.

21. augustil astub publiku ette Argentiina džässilegend Karen Souza bändiga, kelle uusversioonid on vallutanud miljonite südamed. Koosseis annab Baltikumis erilise ja ainukordse täispika kontserdi sümfooniaorkestriga. «Praegustes tingimustes tundub välisesinejate toomine väga erilise ja eksklusiivsena. Usun, et rahvas on sama põnevil nagu meie ise,» lisab festivali peakorraldaja Tõnno Piigli.