UUS FESTIVAL ⟩ Tahad näha Tommy Cash-i laval? GROM-il näed!

«Meil on erakordselt hea meel lõpuks välja hüüda GROMi esimesed artistid. Vähemalt sama hea meel on, et leidsime võimaluse korraldada festival Kivila pargis, Lasnamägi on atraktiivne ja põnev koht, kõikide oma eripäradega, kus ei ole siiani sellist festivali tehtud ja meil on hea meel pakkuda linnaelanikele võimalust tulla sinna oma aega veetma muusika saatel. Väljasõit Kivila parki on selge vaheldus tavapäraste sihtkohtadega võrreldes,» ütleb festivali peakorraldaja Roman Demtšenko .

«Mul on hea meel, et Lasnamäed on hakatud avastama kultuuripaigana ja teadvustama meie linnaosa väärtust. Loodan, et Lasnamäe rohelises vööndis asuv Kivila ehk Tondiloo park muutub populaarseks sündmuste läbiviimise paigaks eri muusikamaitsega inimestele. Mõistagi on tegemist väljakutsega korraldajatele – et sellistes kohtades suuri sündmusi läbi viia tuleb osata leida ühine keel kohaliku kogukonnaga. Oluline on see, et sündmus kujuneks mitte ainult peoks kontserdi külastajatele, vaid leiaks oma koha ka kohalike südameis,» kinnitab Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.