VAATA LÄHEMALT ⟩ Avalikustati «Laulud sõdurile» lauljad ja laulud

Heategevusliku kontserdiga kogutud annetustega toetab Carolin Illenzeeri Fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Laste toetuseks laulavad Eesti muusikute paremik — Tanel Padar astub kontserdil üles koos orkestri ja oma rokk-bändiga. Publikuni jõuab üks armastatumaid duette Marko Matvere ja Liisi Koiksoniga, kes esitavad südamlikumat lugu «Tuulevaiksel ööl». Eesti Laulul võidutsenud muusikud Jüri Pootsmann ja Elina Born toovad kontserdil publikuni haarava dueti. Samuti saab üle pika aja kuulda Toomas Uibot. Lauljatar Kéa esitab oma ema Kare Kauksi kuulsaks laulud pala «Tunnete keel». Saatest «Su nägu kõlab tuttavalt» tuntud Eleryn Tiit esitab oma lugu «Vaikin» esmakordselt koos orkestriga. Lauljaid saadab Kaitseväe orkester Teet Raiki juhatusel.

Liisi Koikson Sille Annuk

«Kaitseväe orkestril on järjekordselt suur rõõm ja au astuda üles «Laulud Sõdurile» kontserdil, oleme 10 aastat sellel sündmusel osalenud ja rõõmustame, et saame ka sel aastal anda oma panuse teenistuses langenud või vigastada saanud kaitseväelaste laste toetuseks,» ütles Kaitseväe orkestri dirigent Teet Raik.

Elina Born ja Jüri Pootsmann. Konstantin Sednev

«Lapsed on meie suurim varandus. Osa lapsevanemaid panustavad meie riigi julgeolekusse siin, meie turvalises Eestis, teised aga erinevates kriisi- ja sõjapiirkondades. See võib perede ellu tuua traagilisust, sest iga laps vajab oma ema ja isa. Inimesele on hea haridus kui maja vundament, mille tugevusest oleneb korruste arv. Carolin Illenzeeri Fond on võtnud eest vedada väga tähtsa missiooni, et meie sangarite laste haridustee looks võimaluse ehitada ka pilvelõhkujaid,» ütles mereväebaasi ülem kaptenleitnant Rain Terras.