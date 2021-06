Videointervjuu ⟩ EMEA 2021 korraldaja Ave Tölpt: muusikaettevõtluses kestab kriis senini

Ave Tölpti sõnul on seitsmendat korda toimuv EMEA muusikaettevõtluse tugistruktuuride esiletõstmise seisukohast oluline, eriti pärast möödunud kriisiaastat, mis tegelikult siiani mingil moel kestab. «On tähtis, et valdkond ja need inimesed, kes moodustavad muusikavaldkonna võrgustiku – muusikasündmuste korraldajad, kontserdipaigad, manager’id, produtsendid ja paljud teised –, jõuaksid avalikkuse ette.» Music Estonia juht lisab, et EMEA eesmärk on tunnustada nii inimesi, meeskondi kui ka ettevõtteid, kes valdkonnas tegutsevad. Tänavu esitatigi EMEA-le nii üksikisikust kandidaate kui ka terveid meeskondi, kokku üle 250 kandidaadi.