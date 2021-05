UUS MUSA ⟩ NOËP-il on fännidele kaks üllatust

«Verivärske lugu räägib sellest, kuidas me inimestena kipume keskenduma rohkem negatiivsetele külgedele, ja seda nii isiklikes suhetes kui laiemal ühiskonna tasandil. Kui me suunaksime oma fookust ja üritaksime esmalt näha positiivset, võiks elu olla hoopis teistsugune,» selgitab NOËP ehk Andres Kõpper mõttekäiku uue loo taga.

Andres Kõpper on artisti nimel all NOËP tegutsenud kuus aastat, kuid debüütalbum on veel välja andmata, ent artist on andunud fännidele lubaduse, et kauamängiv ilmub juba sel aastal. «See markeerib mu loomingulise teekonna uue peatüki algust, albumi sügavam kõla on inspireeritud külmast ja pimedast Eestimaa talvest, mille jooksul album kirjutatud ja produtseeritud sai,» avaldas Kõpper albumi olemust.