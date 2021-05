UUS MUSA ⟩ Maailmas ainulaande Duo Ruut kutsub uue looga inimesi tantsima

Duo Ruut on kogu maailmas erakordne nähtus – musitseeritakse ühel kandlel. Kandlest on koosseisu jaoks saanud tühi leht, mis annab palju ruumi leiutamiseks ja eri mängutehnikate arendamiseks. Koosseis on võrdlemisi lühikese tegutsemisaja jooksul jõudnud esinema muu hulgas valdkonna mainekaimatele festivalidele, nagu Celtic Connections Glasgow's või eksootiline Sharq Taronalari festival Usbekistanis, aga ka näiteks minituurile Jaapanis.

NOËPi Ette on tulnud ka põnevaid koostöösid: hiljuti ilmus remiks Duo Ruudu loost «Tuule sõnad». Duo esikalbum «Tuule sõnad» pälvis 2020. aastal Etnokulpide jagamisel debüütalbumi tiitli ning 2021. aasta Eesti muusikaauhindade galal nomineeriti see nii aasta debüütalbumi kui ka aasta etno/folk albumi tiitlile.