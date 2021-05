UUS VIDEO ⟩ Selle suve hitt? Clicherik ja Mäx andsid välja uue loo

«Võib öelda, et ma olen selle biidiga tegelenud varsti juba pea kaks ja pool aastat. Ma olin ausalt selle biidi juba peaaegu unustanud, kuni Mäx selle eelmise aasta lõpul kuskilt välja kaevas ja pärast esimesi tekstiideid oli selge, et siit tuleb midagi,» tutvustas Prikenfeld loo sünnilugu. «Mulle on alati meeldinud selline heas mõttes sefiirine süntpopi element ning sellises mittetraditsioonilises Clicherik & Mäxi esituses koos viimases faasis lisatud break-biitidega võttis kogu kombo kuidagi mõnusalt värske pöörde,» lisas produtsent.