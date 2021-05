UUS PLAAT ⟩ Yasmyn avaldas uue albumi: see on konkurentsivõimeline ka välismaal

«Minu teine täispikk album «YASMYN» on minu kõige terviklikum, külluslikum ja küpsem looming, mida seni olen teinud. Kuulates seda albumit, märkan, kui palju aega, mõtet ja südant siia projekti olen pannud,» rääkis lauljanna uuest kauamängivast. «Usun, et olen lõpuks jõudnud artistina kohta, kus minu loomingut saab arvestada kui konkurentsivõimelist albumit nii Eestis kui välismaal. Selle albumiga soovin pakkuda kuulajale äratundmisrõõmu ning võimalust öelda: jah, see artist on päriselt ka eestlane,» lisas Yasmyn.