UUS VIDEO ⟩ Tuuli Rand: hing vajab hetkel eneseväljendust sooloartistina

«Hing vajab hetkel eneseväljendust sellises vormis ja mul on tohutult hea meel, et produtsentide duo Alvar Antson ja Sander Sadam sattusid mu teele, kellega selle loo kirjutasime,” räägib lauljanna.

Ansambel Öed ehk Tuuli Rand ja Kristel Aaslaid. FOTO: Liina Notta

Tuuli Rand on varem sooloprojektina katsetanud ingliskeelset muusikat ning andnud loomingut välja artistinime Windy Beach alt. Nüüd on artist aga jõudnud soovini luua muusikat just eesti keeles. «Kuidagi teine tunne on kirjutada ja esitada muusikat emakeeles, see tekitab väga erilise ja sooja tunde,» lisab Rand.

Eesti Laulult hoo sisse saanud Tuuli väitis, et ei anna alla enne kui oma nime alt plaadi välja annab. «Mul on mitu aastat juba kõlanud peas mõte, et tahaks uut plaati teha ning ma loodan, et selle aastanumbri sees saab see teoks.»

«Loo taust iseenesest oli sahtlis seisnud meil juba poolteist aastat, aga ju siis polnud selle lauluga õigel ajal õiget klicki.» arvab üks loo kaasautoritest Alvar Antson. «Koostöö Tuuliga on kõik mida vähegi soovida saan ning tempo on meeletu! Kahe, kolme kuuga oleme kirjutanud ligi kümme demo ning tundub, et ideid tuleb aina juurde ja juurde.»