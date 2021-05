FESTIVAL ⟩ Villu Veski: inimestel on nälg elava muusika järele, Juu Jääb pakub leevendust

«Juu Jääb on kõikidest raskustest ja keerukatest olukordadest hoolimata alati kastanid tulest välja toonud,» ütleb festivali looja Villu Veski sündmuse korraldamise kohta pandeemia olukorras.

«Ääremaal, nagu Muhu saarel, on ühe festivali korraldamine juba eos paras väljakutse, kuid kõige kiuste tähistame tänavu 25. juubelit ja seda veel ka väga ägeda programmiga,» lausub Veski. Ja lisab, et inimeste kultuurinälg ja vajadus elava muusika järele on praegu ehk isegi suurem kui mistahes varasemal aastal.