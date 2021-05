Uus reaalsus ⟩ Glastonbury festival tuleb sel nädalavahetusel virtuaalselt koju kätte

Esimest korda festivali ajaloos saavad virtuaalsel teel kokku festivali fännid üle kogu maailma, et nautida ekraanide vahendusel maailmakuulsate artistide esinemist idüllilises Worthy Farmis. Tavapäraselt on Glastonbury festivalile pileteid saada ääretult keeruline, sest need müüakse välja välgukiirusel. Seekord aga osaluspiirangut ei ole ja piletihind on 23€.