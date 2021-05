KUULA ⟩ «WTF» ehk ootamatu koostöö Eesti naisartistidelt

Inger lisab, et koostöö Manna ja produtsent Markus Paloga sündis väga vahetult ja spontaanselt, õhtuse stuudiosessioni jämmi käigus. «Meil ei olnud üldse plaanis midagi suurt ette võtta, aga lugu ja vaib tundusid nii ägedad.»

Stiililiselt ja žanriliselt on see Ingeri sõnul pigem uudne kogemus, kuid kogu loomeprotsess oli üllatuslik ja nauditav. «See avas ja tõi minus esile täiesti uudse külje, mida saan ka oma isiklikus loomingus kindlasti edasi arendada ning luua rohkem ruumi loovaks eksperimenteerimiseks.»

Mannalt on oodata ka juuni alguses uut albumit «I CAN DO ANYTHING IF I WANT TO».