VAATA ⟩ Jazzkaar avaldas kauaoodatud programmi

32. korda toimuva festivali Jazzkaar põhiprogrammis esinevad kümne maa muusikud kolmekümne kontserdiga. «Rõõmustame, et festivali Jazzkaar 2021 meeskonnal õnnestus kevadisest programmist suurem osa kontserte üle tuua augustisse ning saame jazzifännidele pakkuda mitmekesist tipptasemel muusikaprogrammi,» ütleb festivali kunstiline juht Anne Erm. «Festivali Jazzkaar 2021 põhiprogrammi 30st kontserdist on 20 Eesti artistide omad. Soovime pakkuda kodumaistele muusikutele võimalikult palju esinemisi, on ju kultuuri pikk kinniolek jätnud suure igatsuse elavate kontsertide järele nii publiku kui ka muusikute südametesse,» lisab Erm.

Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm. FOTO: Erik Prozes

Festivali avab armastatud saksofonist Raivo Tafenau esitledes oma ansambli ja Tallinna Kammerorkesteriga Rasmus Puuri juhatusel oma muusikaga albumit «The Same Differences». 70ndat juubelit tähistav legendpianist ja helilooja Tõnu Naissoo tutvustab oma Electric Groupiga värsket loomingut. Paljud kodumaised lemmikud esitavad festivalil uut loomingut või muusikat hiljuti välja antud albumitelt, nende seas Argo Vals Band, Dagö, deLULU, Janno Trump Clarity Ensemble, Joel Remmel Trio, Mingo Rajandi Quintet, The Motown Sound, New Wind Jazz Orchestra & Kristjan Randalu ja Tanel Ruben Quintet. Rahvusvahelisi koostöid tutvustavad London-Tallinn Cosmic Bridge ja Mart Soo & Florian Walter. Eksperimentaalmuusika sfääre puudutavad Modulshtein ja Raimond Mägi Trio.

Lauri Saatpalu ja Dagö FOTO: Siim Solman

Särtsaka täiendusena lisandusid põhiprogrammi ELLIP, Modulshtein ja Susanna Aleksandra. Lisaks kodumaistele hinnatud artistidele tutvustavad vokaaljazzi erinevaid tahke maailmamainega inglise lauljatar Lucy Woodwardja mahehäälne Norra jazzvokalist Torun Eriksen. Maailmaklassi instrumentaalmuusikaga kostitavad kuulajaid Prantsuse multiinstrumentalist Mino Cinélu ja legendaarne Norra trompetist Nils Petter Molvær, Šveitsi pianist-minimalist Nik Bärtsch, kes esitleb oma värske sooloalbumi kava. Oma uusimat loomingut esitab ka Soome urban- ja indieskene kuum nimi Jesse Markin. Elektroonilise muusika ja visuaalshow'ga üllatab innovatiivne Hollandi trio Tin Men and the Telephone. Jazzkaare peaesineja on Grammy auhinnaga pärjatud Ameerika jazzidiiva Dee Dee Bridgewater, kes esitab jazziklassika unustamatuid teoseid koos Estonian Dream Big Bandiga Siim Aimla juhatusel 12. novembril Alexela Kontserdimajas. Kontserdi toob publikuni Viru Keskus.

Seitsmendat aastat järjest vallutab jazzmuusika Telliskivi Loomelinnaku ühendades sametised augustikuu õhtud ning lummava helidemaailma tervikuks. Sündmused leiavad aset Vabal Laval ja fotokunstikeskuse Fotografiska Tallinna kontserdiruumis. Hingekosutavad kontserdid jõuavad ka Tartu, Pärnu, Viljandi ja Rakvere publikuni.

Turvalise festivalikogemuse pakkumiseks järgib korraldusmeeskond sündmuse läbiviimisel riiklikult kehtestatud nõudmisi ürituste korraldamiseks; koostöös Terviseametiga on läbimõeldud lisameetmed, et publikul, muusikutel ja korraldajatel oleks võimalikult turvaline sündmusel osaleda; ning välja on töötatud ka «Turvalise festivali juhend».