Festivalisuvi ei jää ära: lisandus hoopis uus festival

Rakvere Funkfest on Eesti festivalimaastikul uus nähtus ning toimub sel aastal 24. juulil ühepäevase programmiga. «Tegemist on tõepoolest superprogrammiga! Festivalil astuvad üles vabariigi lennukaimad funk-bändid, kelle hulgas on kirgi küttev Lexsoul Dancemachine, hitivabrik Gram-Of-Fun, eestikeelse funk'i edendaja Arg Part ja alternatiivmuusika meister Kenors,» tutvustas ürituse peakorraldaja Johannes Pihlak festivalil esinevaid artiste.