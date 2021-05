UUS LUGU ⟩ Ott Lepland pani fännide reisiklipid muusikavideosse, vaata, kas leiad tuttavaid

«Tegemist on helge ja meloodilise palaga, mis jutustab kord olnud positiivsete emotsioonide taaskogemisest koos oma lähedaste inimestega, ning laul haakub oma olemuselt hästi ka peagi algava aastaajaga,» ütleb Ott enda uue loo kohta.

Lugu sündis koostöös noore andeka produtsendi ja helilooja Frants Tikerpuuga. Ühist tööprotsessi hindavad mõlemad mehed väga kõrgelt. «Koostöö oli väga ladus ja mõnus. Saime loo tehtud heas tempos ja ühel meelel,» kiidab Lepland noort kolleegi.

Loo video autor on noorema põlvkonna särav täht Kateriine Krigul. «See on meie teine koostöö Otiga ning sukeldusin projekti suure sisemise põlemisega, sest Ott on väga hea materjal, kellega koos vingeid asju teha. Temas on see miski – võime olla pööraselt koomiline ning järgmisel hetkel rabada täieliku draamaklassikaga,» kiidab Kateriine video peaosalist.