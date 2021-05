VAATA ⟩ Wiiraltil ilmus koos USA talendisaate finalistiga kirjutatud loole video

Romantilise alatooniga «Tähed» on kolmas singel Wiiralti kolmandalt stuudioalbumilt, mis ilmub 2021. aasta lõpus. Uuelt plaadilt on seni ilmunud Eesti Laulu võistluslugu «Tuuled» ja «Mees, su mäng on mängitud».

Mitu Wiiralti uutest lugudest on kirjutatud Ameerikas, kus bänd teeb oma esimese ingliskeelse plaadi jaoks eeltööd. Las Vegase eredad tuled panid igatsema Eesti tähistaevast ja nii sündiski «Tähed», mille autorid on Martin Saaremägi ja USA saate «The Voice» finalist Ryan Whyte Maloney.

Vaata videot!