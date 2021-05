VAATA JA KUULA ⟩ Elmar Liitmaa bänd Fööniks pühendas oma uue loo emadele

«Lugu «Ema» sündis üle kümne aasta tagasi ja on kirjutatud mõeldes minu ema Leilale,» räägib loo autor Kait Lukka . «See on minu jaoks äärmiselt suure emotsiooniga ja otse südamest valminud lugu, mille kirjutasin ühe hooga ja ühe ööga oma kodustuudios».

Loo autor lisab, et on väga rahul Fööniksi ja tšellist Theodor Sinki esitatud versiooniga ja et lugu valmis just emadepäeva paiku.