PÕNEV ⟩ Klubi HALL korraldab ööhämaruses festivali

«Aeg, mil me pole saanud külg külje kõrval tantsida näib praeguseks pikk ning inimesed igatsevad kontsertidel, festivalidel ja pidudel käimist ilmselt rohkem kui kunagi varem. Taas kokku tulla, näost näkku suhelda, tantsida, muusikat kuulata,» sõnab festivali peakorraldaja Elena Natale. «Loodame, et saame The Dark Side of the Mooni toimumise ajaks pakkuda ja kogeda seda tuttavat tunnet nii palju kui võimalik. Selle nimel me vähemalt pingutame».