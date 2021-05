RAJU «REEDE» ⟩ Pärnu skandaalne Cityflash avaldas selle suve peohümni

Skandaalsete videotega tuntust kogunud Cityflash pani reedel (!) välja singli «Reede». Koos Eesti Tiktoki-staarija räppariga tehtud lugu on eriti hoogne, sest annab tänapäevase kõla 1992. aasta ühele suurimale peohitile.

Nightcrawlersi «Push the Feeling On» uusversioon pani ka DJ Cityflashi ehk Meelis Eskola mõtte käima. «Peas hakkas ringlema reede, käes on weekend ning ma otsustasin, et teeks pulli pärast sellest eestikeelse versiooni,» kirjeldas mees.