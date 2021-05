UUS MUSA ⟩ Frankie Animali uus lugu flirdib sõpruse ja armastusega

Lugu kõnnib sõpruse ja armastuse piiril, sõprus areneb enamaks iga vestluse ja klaasi veiniga. Kui kaaslane avaneb uutes aspektides ei ole pärast enam võimalik tagasi minna suhte algsete mõõtmete juurde. See magus unelev tunnetus, mis oli ka põimitud Frankie Animali eelmistesse singlitesse «Peaches» ja «Honey» on säilinud nende uues loos – tunne, et peaaegu küündid oma soovini ja see distants tahtmise-saamise vahel seob need lood üheks tervikuks kokku.