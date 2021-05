NOORED TEGIJAD ⟩ Muusikavidoete hitimeistrid ehk EskoBros: teeme kaamera ja inimestega pulli

Nad on režissööride duo, kaks identset kaksikut Raul ja Romet Esko – noored filmitudengid, kelle portfoolios on mitmeid märkimisväärseid teoseid nii lühifilmide kui muusikavideote näol.

Noored režissöörid sõnavad üksmeelselt, et muusikavideo on visuaalne tõlgendus loost. «See on justkui laulusõnumi kodeerimine piltideks, mis peegeldab artisti maailmavaadet», avab Romet enda nägemust. «Olen tähele pannud, et tihti on lugudes kõrval-story, mida aitame artistil edasi anda,» jagab Raul enda kogemust.