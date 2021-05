NOORED TEGIJAD ⟩ Eesti muusikavideote hitimeistrid ehk EskoBros: teeme kaamera ja inimestega pulli

Nad on režissööride duo, kaks identset kaksikut Raul ja Romet Esko – noored filmitudengid, kelle portfoolios on mitu märkimisväärset teost nii lühifilmide kui muusikavideote näol.

Huvi filminduse vastu sai alguse noortel filmimeestel juba varases eas, kui vanemate kingitud videokaameraga hakati lühimärulifilme väntama. Oma roll on olnud ka suurel multifilmide lembusel, mis neile senini inspiratsiooni pakub.

Muusikavideoteni jõudsid vennad juhuslikult, kui koolivend Lennart Leedu pakkus neile võimalust Merilin Mälgu loole video filmida. «Olime nõus, kuna näpud juba pikalt sügelesid, et haarata kaamera,» selgitab Raul Esko.

«Muusikavideo kui vorm sobis meile ja edasi juba ütlesime ise artistidele, et laske meil teha,» naerab režissööride duo üks pool Romet. «Ja nii võtsime villemdrillemi ja Heleza ühise loo muusikavideo tegemise endale.»

Noored režissöörid sõnavad üksmeelselt, et muusikavideo on loo visuaalne tõlgendus. «See on justkui laulusõnumi kodeerimine piltideks, mis peegeldab artisti maailmavaadet,» selgitab Romet enda nägemust. «Olen tähele pannud, et tihti on lugudes kõrval-story (kõrvallugu – toim), mida aitame artistil edasi anda,» jagab Raul enda kogemust.

Vennad leiavad, et sellisel teosel on veelgi eeliseid: «See on filmi lühivorm, mis aitab tuua artisti tsentrisse ning näidata küljest, mida muude meediumitega alati ei saavuta».

BFMi viimasel kursusel filmikunsti õppivad Eskod peavad võtte-eelset tööd kogu filmimise vundamendiks, mis ei erine palju täispika filmi ettevalmistusest. «Struktuur on süžeeski üsna sama – algus, kulminatsioon ja lõpp».

Aga tuleb ette ka võtteid, kui ei ole plaani ja suuniseid artistilt. «Siis on meil vabad käed ja saame täiesti pingevabalt läheneda, teeme kaamera ja inimestega pulli,» tutvustab Raul eri töövõtteid. «Põhitöö algab sellisel juhul montaažis, kui filmitud materjali läbi töötame ja kokku sobitame».

Duo sõnul on muusikavideod muusikamaailmas aina tähtsamad. «Tänasel päeval kohtuvad artist ja publik ainult video vahendusel ning muusikavideo on uue loo välja laskmisel must be (kindlasti vajalik – toim),» selgitab Raul pandeemia mõju muusikavaldkonnale.

Tööd ja tellimusi on palju, aga tegijate palk ja tulu jääb tagaplaanile. Tavaliselt hõivab tellija eelarve kuluread produktsioon ja teostus.

«Eestis sellega ei teeni, aga see ei tähenda, et see ei võiks muutuda,» on filmimehed lootusrikkad.

Eesti ametivendadest meeldivad neile Jüri Belovi tööd villemdrillemile ning nad hindavad kõrgelt Marta Vaariku suursuguseid muusikavideoid nublu lauludele.

Enda töödest toovad esile Jüri Pootsamanni loo «Magus melanhoolia» video, mis valmis noormeeste sõnul mõnusas sünergias lauljaga.