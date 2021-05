Lavadisain on sel aastal veidi teistsugune kui tavaliselt. «Üks põhjus on selles, et lavadisain on inspireeritud Hollandi disainist. Tahtsin, et Eurovisioon oleks seotud korraldajariigiga,» avaldas lava disaininud Florian Wieder.

Wiederi sõnul on Hollandi disain alahinnatud, see on ilus ja veidi lihtsam. «Me peame looma mitu erinevat välimust ning selle saavutamiseks on meil laval mitmeid peidetud elemente. Seega tundub lava esmapilgul üsna lihtne, kuid see on paljuks suuteline,» avaldas disainer.