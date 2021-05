KUULA ÜLE ⟩ Muusikaline pilguheit Kristjan Järvi hinge

Kristjan Järvi on tuntud piire nihutava dirigendi ja heliloojana, kes on nõutud juhiks maailma tipporkestrite ees.

Tänapäeval on taoline pilguheit õnneks lihtsasti teostatav tänu voogedastuse kanalites pakutavaile võimalustele. Nii on ka Kristjan Järvi ostustanud paljastada pisukese osa oma hingest ja jagada avalikkusega playlist'i «Kristjan Järvi Spring Fever».

«On varavalge, puhub soe meretuul, ja hinge kosutab kevadine värske rohu lõhn. See on see, mis paneb meid pööraselt õnnest laulma, tantsima ja nutma. Just elusolemise rõõm ühendab «Spring Fever» muusikaloendi lugusid. Nagu filmimuusika meie endi eludele, mis on äratuseks talvisest koroona unest ja lükkab meid välja, iha ja armastuse poole! Nii kõlab muusika mootorist juhitud «kevade palavik» minu jaoks... Nautige!» ütleb Järvi koostatud playlisti kohta.