Aneti debüütalbumi esitlus lükkub augustisse ja toimub välikontserdina Keila-Joal

Kõik ostetud piletid kehtivad uuele suvel toimuvale kontserdile. Kuna tegu on välikontserdiga toimub kontsert seisukohtadega, soovi korral saavad külalised kaasa võtta enda piknikuteki, mille peal istuda ja kontserti nautida. Kallima pileti ostnud külastajad saavad kompenseeritud üllatusega kohapeal. Soetatud kontserdi pileteid on võimalik tagastada kuni 23.maini.

2021. Aasta Eesti Muusikaauhindadel Aasta Naisartisti ja Aasta Popartisti tiitli saavutanud Anett on uude albumisse kogunud nii suurlinna energia kui ka looduses peituva hingerahu. «Morning After» on isikliku mõtestatusega album, milles kumavad hingestatud ja ausad sõnumid läbi Aneti signatuuriks saanud viskimesiselt maheda tämbri ja modernse R&B/souli helimaailma.

Tegemist on Aneti karjääri seni suurima kontserdiga, kus esitusele tuleb uue albumi muusika ning ka varasem looming, eriseadetes. Kontserdi teeb eriliseks laiendatud koosseis ja erikülalised. «Mõte sellest, et saame esitleda suurejooneliselt minu debüütalbumit on olnud õhus juba eelmise aasta detsembrist. Nüüd on rõõm teatada, et lõpuks ometi saame kohtuda ja lasta muusikal kõlada, ennast kanda ja veeta koos üks eriline õhtu,» kommenteerib laulja Anett.