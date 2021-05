HEA UUDIS! ⟩ SUME festival tuleb sel suvel veelgi suuremalt

Aastane puhver andis korraldjatele võimaluse festivali programmi täiendada. «Muutsime algselt ühele päevale planeeritud festivali kahepäevaseks, et tagada külastajatele ja artistidele turvaline ja meeldiv festivalielamus,» kommenteerib festivali pressiesindaja Liisa Lahtmets programmi täiendust. «Tallinnas on hetkel puudu kogu perele suunatud linnafestival ning meil on hea meel, et SUME Festival seda tühimikku täidab. Kaasame programmi Noblessneri sadamalinnakut laiemalt, et tegevust jätkuks nii festivali alal sees kui väljas».