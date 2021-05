Neetud värk: Pitsa uus musavideo sai Maianilt korvi ja niitis režissööri jalust!

«Filmisime terve päev õues ja päris külm oli,» rääkis Raul Esko , üks pool režissööride duost Eskobros. «Kohapeal ei saanud arugi, et midagi on valesti, aga hommikul oli jalg väga paistes ning liigutades ragises veidralt.»

Noor režissöör kahtlustab, et tegi põlveliigese meniskile liiga. «Sümptomid on sarnased nagu mu vennal Rometil, kui tal juhtus trennis vigastus ning pidi minema meniski operatsioonile.»

Muusikavideo filmimisel esines teinegi ootamatu tõrge, kui vahetult enne võttepäeva teatas noor lauljanna Maian , et ühe sponsori tõttu ei ole ta nõus videos osalema.

Ettevõtmisele pani õla alla Metaxa, see aga ei sobinud Maianile, kes teadupärast keskendub alkoholiga seotud teemale, mida lahkab video-podcast'ide sarjas «Seotud kaine eluga».

Režissöörid Eskod pidid plaani ümber mängima, aga on enda sõnul videoga siiski rahul. «Kui üks sõber meile reketi muusikat lasi, siis olime hoobilt ta fännid ja poleks uskunud, et paar aastat hiljem ütleme talle, et hüppa paadist külma vette ja ta teebki seda,» muigavad vennad.