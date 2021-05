Suure pauguga laiali läinud Respekt on tagasi

Kui bänd 2019. aastal skandaalide saatel pillid kotti pani, tänas Mölder kõiki ansambliga seotud inimesi ning avaldas, et plaanib pöörata elus uue lehekülje. «Mul on aeg teha oma elus suur kannapööre,» sõnas ta toona.

Nüüd on aga valmis uus lugu «Elu ees», mis on täis lootust ja usku, et keeruline aeg üle elada. «Anname kõik endast killukese, et viirus taanduks ja saame naasta normaalse elu juurde,» ütles Mölder. «Ei ole enam palju minna, natukene on vaja veel pingutada!»