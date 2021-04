Leping käes ⟩ Liis Lemsalu tegi karjääris uue sammu

«Liitumine Warneri tiimiga on minu jaoks ülimalt sütitav! Ma pole väga-väga pikalt ühegi suure plaadifirmaga sellist koostööd teinud, seega on see äge võimalus oma karjäärile uut suunda anda,» rõõmustab Liis uue ettevõtmise üle.

«Kuigi mul on Eestis oma kindel kuulajaskond ja fännibaas juba olemas, siis on põnev näha, kuhu see koostöö mind viib ja mida me korda hakkame saatma,» on lauljanna põnevil. «Eriti kruvib pinget koos erinevate välismaiste laulukirjutajatega muusika loomine. 2021 tuleb minu jaoks üks uute kogemustega aasta!»