Metsatöll: meil on pööraseid fänne üle maailma

Bändil jagub kuulajaid üle maailma ja nende endi sõnul on see tänu õnnele ja kontserttuuridele. Viimane on just tähtis pildil püsimiseks ning vahetud kontserdikogemused on olulised fännibaasi hoidmiseks ja kasvatamiseks.

«Välismaal me oleme siiski nišibänd, mitte nii laiatarbekaup. Aga selles oma nišis teatakse meid hästi küll, kindlasti on väga tähtis, millise kirega oma asja teha, eks see kumab läbi ja ületab keelebarjäärid,» lisab bassist Raivo Piirsalu.

Lauri Õunapuu, kes mängib ansamblis mitut pilli, leiab, et edu võti mistahes muusikas on omanäolisus ning seda on eestikeelsel ja -meelsel muusikal küllalt.

Meile on korduvalt öeldud, kui tahate inglise keeles teha, siis ei ole teil mõtet Metsatöll olla.

«Mulle meeldib psühholoogi ja teaduri Jaan Valsineri ütlus, et edukaks saada, pead sa tegema kõike valesti, kui teed kõike õigesti, teed sa nii palju, kui nõutakse,» räägib trummar Tõnis Noevere. «See on ju väga loogiline, sest kui sa teed asju valesti, siis on suurem tõenäosus teha asju konkurentidest paremini.»

Ladina-Ameerika temperament

Tulihingelisemad fännid on bändi hinnangul Brasiilias. Kui nad kolm aastat tagasi seal tuuril käisid, siis fännid laulsid eesti keeles kaasa ning sinimustvalge lipumeri täitis kontserdiväljaku. «Algul arvasin, et need on kohalikud eestlased, aga ei, nad olid meie laule aastaid kuulanud ja selgeks õppinud,» lisab laulja.

Metsatöllu liikmed meenutavad sooja südamega väliseestlaste vastuvõtte Ulgu-Eestis. «Äge on see, et eestlasi leiab igast maailma otsast, söödetakse ja joodetakse ja kui graafik lubab, siis vahel saab saunatadagi mõnes ootamatus paigas,» lisab bassist.

Heas mõttes hulluste kategooriasse lähevad Metsatöllu logode tätoveeringud, millest neile aeg-ajalt fotosid saadetakse.

«Meenub üks prantsuse tüdruk, kes USA tuuril Hollywoodis meid bussi ees ootas ja tõi meile kõigile roose. Rääkis veel, et käis meid ka Texases vaatamas, oli vist pikk sõit,» arvas Noevere.

Fännid on olnud abiks ka kadunud pilli leidmisel, mis ununes tuuril eelmisesse linna ning mille andunud kuulajad tõid bändile uue kontserdi alguseks ära.

Üldse on fännid kingituste tegemisel helded, eriti ansambli sünnipäeva puhul, mis langeb kokku Eesti pidupäevaga. Meeneid tuleb üle kogu maailma, tihti on need tervituskirjad, joonistused, saunavihad, aga saadetud on ka sepistatud mõõk ning omatehtud vägitoite.

«Sel aastal jäi küll sünnipäevapidu vahele ja kuidagi imelik on kohe olla,» muigab laulja.