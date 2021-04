VAATA JA KUULA ⟩ Ewert & Draakonid meenutavad harukordse albumiga aega, kui veel kontserdil käia sai

Maailma kontserdiareenidel kuulsust kogunud Ewert and The Two Dragons avaldas reedel albumi, mis on meie maanurgas päris erakordne. Nimelt on see Eesti bändi esimene areenikontserdil salvestatud album.

«Live at the Arena» tuli välja kõikides digikanalites – seda saab kuulata Spotifys ning vaadata ka kontsertvideotena Youtube'is. Ansambli kinnitusel ilmub aga muusikagurmaanide rõõmuks mai lõpus ka duubelvinüül, mida saab ette tellida Apollo veebipoest.

«Live at the Arenal» ilmuvad 17 lugu salvestati juba 2016. aastal võimsal Saku Suurhalli kontserdil. See oli toona üle pika aja esimene kohaliku artisti areenikontsert ning bändi käis kuulamas ja vaatamas üle 6000 inimese.

«Lõpetatud asjad on parimad asjad. Sama kehtib ka meie esimese kontsertalbumi kohta,» rääkis Ewert Sundja. «Peale pikka oma aja ootamist tundus, et nüüd, viis aastat hiljem, on see õige hetk käes.»