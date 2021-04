VAATA JÄRGI ⟩ NOËP tõi kuulajateni suvised rütmid otse kõrbest

«Eelmisel aastal pöörduti minu poole kontserdi kontseptsiooniga «NOËP Goes Folk», mille idee seisnes selles, et ma teeksin enda lugusid folgi võtmes. Ma pakkusin omalt poolt, et pool kontserdi kavast võiks olla hoopis folgi lood NOËP’i võtmes. Selles vaimus hakkasingi esimese koroona laine alguses neid folgi remikse leiutama. Kontsert jäi küll ära, aga lood sai tehtud,» avalikustab NOËP EP sünnilugu.