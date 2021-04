KUULA ⟩ Briti edetabelites rokkivale Rozelli loole valmis akustiline versioon

Aastakümneid tegutsenud Briti muusikaajakirjas Music Week on «Fever» lausa kahes edetabelis. Club Upfronti tabelis on lugu 27. kohal, Pop Commerciali edetabelis aga 24. kohal. See pole esimene kord, kui Viljandist pärit Rozelli lugu Briti klubimuusika edetabelites tähelendu teeb. Sarnane edu saatis ka tema sügisel välja tulnud hitti «Critical».