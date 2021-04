ANNA HOOGU ⟩ Folkmuusik Jalmar Vabarna hakkab täide viima oma suurt unistust

Isiklikul Facebooki lehel jagatud postituses avaldab folkmuusik Jalmar Vabarna , et hakkab peagi oma taluhoovis välilava ehitama. Sinna on suvehooajaks planeeritud ka hulga kontsertõhtuid, mis muudavad loodetavasti melomaanide suvekuud meeleolukamaks.

«See mõte, et Treski Küüni kõrvale võiks kerkida välilava, on mul algusest peale kuklas olnud, aga kogu aeg tundus, et veel on vara,» tõdeb Jalmar ja lisab: «Pärast 2019. aasta suvehooaega sain aru, et nüüd jääb küün väikseks ja on aeg kas uksed kinni panna või edasi areneda!»