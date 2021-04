VAATA ⟩ Mustkunstist aeroobikani: Liis Lemsalu ja Stefani ühisloole ilmus pöörane muusikavideo

Märtsi alguses Liis Lemsalu ja Stefani sulest ilmunud lugu «Doomino» oli kohe eriline, kuna see on Stefani esimene eestikeelne singel. Nüüd teeb aga loo veelgi silmapaistvamaks selle äsja ilmunud lustlik muusikavideo.

Kui seni on saanud iga kuulaja mõtiskleda, mida lugu tema jaoks tähendab, siis nüüd täiendab laulusõnu esitajate loodud pildikeel. «See video on kindlasti midagi teistsugust ja mul on väga hea meel, et terve tiim tuli kaasa minu esialgse mõttega kasutada erinevate «tubade» kontseptsiooni,» selgitas Liis.

Lauljatar täpsustas, et muusikavideo mõte toetub ühele kindlale lausele loos. «Terve video idee kerkis tegelikult ühest lausest, mida kuuleb loo vältel üsna mitu korda: «On see unes või on ilmsi?». Unenägude maailm on üks väga huvitav koht meie alateadvuses, mis tekitab omakorda ka väga mitmeid küsimusi.»

Video produtsendi Merliin Vellendi sõnul on video humoorika alatooniga, kuid sinna on segatud kübeke sürrealismi: «Siin eksisteerivad koos nii loogilisus kui ka ebaloogilisus – kindlasti oleme me kõik näinud unenägusid, mille puhul me kohe ei taipagi, kas see võis juhtuda päriselt või mitte. Nii on ka video puhul oluline, et iga inimene saab lõpuks ise toimunust omad järeldused teha ja otsustada, millistes reaalsustes Liis ja Stefan seiklevad.»

Nii-öelda eri tubade kontseptsioon tegi Stefani esialgu murelikuks. «Kuna videos tuli mängida mitmeid erinevaid rolle, siis ma alguses väga kartsin, et ei saa näitlemisega hakkama,» nentis Stefan, kuid tõdes, et lõpuks sujus kõik väga hästi. «Õhkkond oli väga soe ja toetav, seega tuli näitlemine kuidagi iseenesest loomulikult ja lihtsalt välja. Sain end erinevates karakterites välja elada.»

«Kui mu isa videot nägi siis ütles, et 20ndate stiil sobib mulle, aga muretses natukene ühe osa pärast, et armeenlased võivad valesti aru saada, aga ma rahustasin teda, et ma ju näitlen ja need on rollid. Meil igatahes oli väga tore, oleme lõpptulemusega väga rahul ning ma loodan, et see meeldib samamoodi ka vaatajatele.»

Eriti rahule jäi Stefan meeskonnaga. «Filmimine oli väga hästi korraldatud ning samas ülimalt lõbus. Ettevalmistused olid tehtud niivõrd korralikult, et kõik sujus nagu iseenesest. Ja mis eriti ennekuulmatu – me lõpetasime enne ametlikku lõpuaega!»

Liis Lemsalu ja Stefan «Doomino» muusikavideos. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Muusikavideo sündis koostöös produktsioonifirmaga VAAS. Režissöör Robert Parelo oli võtteplatsil samal ajal nii režissöör kui ka operaator: «Video idee oli näitekunsti poole pealt parajalt ambitsioonikas, aga ma ei kahelnud sekundikski, et nad ei ole võimelised seda ideed toimima panema.»

Režissööri sõnul oli muusikavideot aga üsna keeruline teha. «Kohati oli see võte üks keerulisemate seast – 17 tundi, kolm asukohta ja neli erinevat keskkonda, aga teisalt üks kõige parema mineku ja meeleoluga filmimisi tänu nii ägedale meeskonnale. Mõlema artisti poolt suurepärane ümberkehastusvõime ja hea huumoritaju – lihtne on andekate inimestega koostööd teha ning tulemus räägib enda eest!»

«Võttepäev oli küll väga pikk, kuid samas ka väga värskendav. Erinevate karakterite mängimine andis meile üpris palju loomingulist vabadust, mis omakorda hoidis meil terve võttepäeva ajal energiat üleval,» meenutas Liis võttepäeva.